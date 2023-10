Salta la fila al McDonald's, rissa e colpi di pistola. Finisce malissimo: il video

Prima la rissa tra ragazzi e poi gli spari. Scene da far west davanti al McDonald's. Tutto, a quanto pare, sarebbe nato per una fila non rispettata e un sorpasso di troppo lungo la coda del McDrive, il punto di ritiro in auto del noto fast food americano. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Napoli) hanno arrestato per concorso in tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco il 45enne Salvatore Iasevoli (nato a Pomigliano d'Arco) e il figlio Stefano (nato ad Acerra), 23 anni. I due sono gravemente indiziati del ferimento di Rosario Liguoro, 24 anni, ricoverato in pericolo di vita all'ospedale del Mare, nei pressi del McDonald's di via Palmentola a Sant'Anastasia, comune della città metropolitana di Napoli.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, durante la violenta rissa scoppiata domenica 29 ottobre intorno alle 5 del mattino, Stefano Iasevoli avrebbe chiesto l'intervento del padre e quando l'uomo è arrivato, armato, gli avrebbe indicato la persona da colpire. Salvatore Iasevoli avrebbe quindi esploso diversi colpi contro Rosario Liguoro, colpendolo alla gamba, e anche contro suo fratello, rimasto fortunatamente illeso.

I motivi della rissa? All'origine di tutta la vicenda ci sarebbe un sorpasso lungo la coda del McDrive: un'auto in cui c'erano alcune ragazze avrebbe superato le altre in fila. I due arrestati saranno presto portati nel carcere di Poggioreale. Intanto restano gravissime le condizioni del ragazzo ferito: è stato portato in camera operatoria per la terza volta e resta in pericolo di vita.

Alcune immagini relative al violentissimo episodio avvenuto la scorsa notte a Sant'Anastasia stanno circolando in queste ore: le ha postate il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza verdi e sinistra). Nel video si sentono chiaramente alcuni dei colpi di pistola esplosi durante la rissa, e sul finale sono visibili alcune chiazze di sangue conseguenza delle aggressioni.

Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità.

