"Reggiti, stiamo arrivando". Travolto dal fango, si salva aggrappandosi a un palo

Paura a Casamicciola, dopo l'ondata di maltempo che ha investito l'isola di Ischia e ha reso necessario l'intervento dei soccorsi. Un uomo semi sommerso dall'acqua e dal fango, fino al dorso, usa un palo di ferro come ancora di salvezza. È quanto si vede in un video pubblicato sui social che racconta i momenti del suo imminente salvataggio. L'uomo parla con i soccorritori, che gli dicono di non muoversi perché stanno per raggiungerlo. "Cerca di tenere i piedi a terra, reggiti a qualcosa", gli hanno detto i soccorritori mentre cercavano di entrare nell'abitazione. Completamente coperto di fango, l'uomo era quasi invisibile, ma è stato raggiunto e messo in salvo.

Video Twitter @LuiRispoli