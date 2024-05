Vigilessa trovata morta insieme al marito: in dubbio la pista omicidio-suicidio

L'ipotesi privilegiata era quella dell'omicidio-suicidio, ma le autopsie sui corpi dei due coniugi palermitani Laura Lupo e Pietro Delia mettono in dubbio questa ricostruzione aprendo a possibili altri scenari sui quali gli inquirenti continuano ad indagare. I due sono stati trovati morti nella loro casa di via Notarbartolo, a Palermo, nella mattina di sabato 4 maggio. Lei, agente della polizia municipale, era in cucina riversa in una pozza di sangue e aveva ancora in mano la pistola d'ordinanza con cui avrebbe fatto fuoco contro il marito.

"Lei non avrebbe potuto sparare": cosa è emerso dall'autopsia

A quanto è emerso, la coppia era tornata insieme da poco tempo dopo un periodo di separazione. La casa non presentava segni di effrazione e la collocazione dell'appartamento lungo una via sempre molto trafficata rendeva difficile supporre che qualcuno potesse aver fatto irruzione e uccidere i due coniugi senza che nessuno notasse nulla.

Tutte circostanze che avevano spinto gli investigatori a prediligere l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Le autopsie svolte sui due corpi suggeriscono però una dinamica che potrebbe mettere in dubbio questa versione. Laura Lupo aveva infatti due ferite, entrambe causate dalla pistola d'ordinanza: una al collo e una alla testa. Dopo aver fatto fuoco quattro volte contro il marito è difficile, secondo gli inquirenti, credere che la vigilessa possa essersi sparata una prima volta e poi, già ferita gravemente, premere di nuovo il grilletto per uccidersi. Il caso non è considerato chiuso e gli inquirenti continuano ad indagare sulla vita privata della coppia.