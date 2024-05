Sofia Stefani uccisa con un colpo allo zigomo sparato a 30 centimetri dal viso: cosa emerge dall'autopsia sul corpo dell'ex vigilessa

Un colpo di pistola in pieno viso, precisamente sullo zigomo sinistro, sparato da una distanza molto ravvicinata di circa 30 centimetri. È morta così l'ex vigilessa Sofia Stefani, secondo i primi dettagli trapelati dall'autopsia. La giovane è stata uccisa lo scorso 16 maggio in un ufficio della polizia locale di Anzola Emilia (Bologna). Per la sua morte è indagato l'ex comandante Giampiero Gualandi, 63 anni. I due avevano avuto una relazione di cui Sofia, sostiene lui, non riusciva ad accettare la fine.

La tesi del colpo partito per sbaglio

Nei confronti del commissario capo Gualandi l'accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal rapporto sentimentale con la vittima. Ma per la difesa la volontarietà non sussisterebbe: il 63enne ha più volte ripetuto la tesi del colpo partito per sbaglio dalla sua pistola d'ordinanza durante un litigio per la fine del rapporto extraconiugale. Ma il fatto che lo sparo sia stato esploso da una vicinanza così ravvicinata, riferisce la stampa locale, smonterebbe questa tesi. Se il proiettile fosse partito per errore, è più probabile infatti che avrebbe colpito altre parti del corpo piuttosto che il viso.

Le chat e l'arma: cosa è emerso finora dalle indagini

Secondo il gip Domenico Truppa, Gualandi sapeva che in ufficio avrebbe incontrato l'ex collega di 30 anni più giovane con la quale aveva deciso di chiudere la relazione sentimentale in corso da tempo.

La mattina del 16 maggio, l'uomo è andato in armeria e ha ritirato la pistola, poi ha recuperato anche la scatola per la pulizia dell'arma lasciandola sulla sua scrivania. In questo modo ha preparato una linea di difesa tentando di suggerire la pulizia come motivazione per cui l'arma era stata ritirata. "Lui aveva già in mente l'omicidio", si legge tra le motivazioni del gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Dalle indagini sono emerse le chat tra i due fino a a due giorni prima dell'omicidio. "Non dormo, mangio poco, sono esaurito", scriveva l'ex comandante alla 33enne appena il 14 maggio. "Non ho più energia per sopportare la pressione, ansia, nervoso, tensione. Sono esausto, me ne vado via senza dire niente a nessuno, non reggo più nulla". Uno stato d'animo che secondo il giudice era in linea con la situazione che si era creata tra i due, con la donna che non era intenzionata a porre un punto alla storia e il conseguente "stato di esasperazione" di Gualandi.

Una pressione enorme, che sarebbe culminata tragicamente in quel ufficio: "Una tensione sfociata in una discussione - ha aggiunto il gip - all'interno della quale è ragionevole ritenere che l'uomo abbia impugnato la pistola e premuto il grilletto per chiudere definitivamente i conti con una persona che lo ossessionava da alcuni mesi in maniera incessante".