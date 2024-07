Vigilessa uccisa in caserma: l'ex comandante "voleva eliminare il problema"

L'ex comandante di polizia e vigile 63enne Giampiero Gualandi potrebbe aver ucciso la vigilessa Sofia Stefani per la pressione esercitata su di lui dagli atteggiamenti "assillanti o persecutori" della 33enne con cui aveva avuto una relazione, "fino a perdere il controllo al punto da vedere nell'eliminazione fisica della persona che costituiva il proprio problema l'unica via d'uscita percorribile per riguadagnare la perduta stabilità psicologica". Lo scrivono i giudici del Riesame nelle motivazioni della conferma di custodia cautelare in carcere per Gualandi, decisa lo scorso 10 giugno.

"Femminicidio efferato, cercò di simulare la fatalità"

L'uomo è accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex collega 33enne, uccisa il 16 maggio negli uffici del comando della Polizia locale di Anzola Emilia, provincia di Bologna. Nel ricorso presentato contro la misura cautelare, l'avvocato difensore, Claudio Benenati, aveva sottolineato l'assenza di precedenti e l'aver vissuto onestamente dell'ex comandante. Secondo i giudici, però, si tratta di aspetti "relegati in assoluto secondo piano, scadendo ad elementi puramente formali, a fronte di un femminicidio efferato, realizzato sparando alla vittima con l'arma di ordinanza, e soprattutto, architettato pensando nel contempo anche alla giustificazione postuma per cercare di simulare la tragica fatalità".

Sofia Stefani uccisa con un colpo di pistola al volto negli uffici della polizia

L'ex comandante Gualandi ha sostenuto fin dall'inizio l'ipotesi del colpo partito "per sbaglio"dalla pistola d'ordinanza durante una lite per la fine della relazione. Il colpo, esploso da distanza molto ravvicinata - circa 30 centimetri - ha centrato Sofia Stefano sul volto all'altezza dello zigomo, risultando fatale. Confermando quanto sostenuto dal giudice per le indagini preliminari, il tribunale del Riesame di Bologna smonta la versione della fatalità, ricordando una serie di elementi raccolti nel corso delle indagini.

La mattina del 16 maggio, giorno della morte della 33enne, Gualandi è andato in armeria e ha ritirato la pistola, poi ha recuperato anche la scatola per la pulizia dell'arma lasciandola sulla sua scrivania. In questo modo, secondo gli inquirenti, avrebbe preparato una linea di difesa. L'ex comandante, inoltre, sapeva o comunque riteneva prevedibile che la vigilessa sarebbe arrivata nel suo ufficio per un incontro chiarificatore sulla fine del rapporto extraconiugale. Inverosimile, secondo i giudici, anche la tesi secondo cui la 33enne avrebbe iniziato ad aggredirlo fisicamente.