Morti due vigili del fuoco: caduti in un dirupo mentre cercavano di salvare una famiglia dalle fiamme

Hanno perso la vita due vigili del fuoco, entrambi di 45 anni, impegnati nello spegnimento di un incendio in provincia di Matera. Lo rende noto il corpo nazionale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, dove un rogo stava divampando tra la vegetazione.

I due vigili "volevano salvare una famiglia la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme", ha spiegato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele.

"Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa", commenta il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze".

"Due vigili del fuoco del Comando di Matera hanno perso la vita questo pomeriggio in un incendio boschivo mentre svolgevano il proprio lavoro, un lavoro che ogni giorno permette di mettere in sicurezza la vita di tante persone e di salvaguardare l'ambiente", scrive in una nota il segretario della Fns Cisl ( Federazione nazionale sicurezza) Massimo Vespia. "Una tragedia inaspettata che sconvolge l'intera famiglia dei vigili del fuoco. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che in queste drammatiche circostanze prova ogni vigile del fuoco. Esprimiamo il nostro cordoglio ed i sentimenti di vicinanza alle famiglie dei nostri colleghi caduti nell'attività di soccorso".

Cordoglio anche dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ricorda "il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità".

In Basilicata morti sul lavoro sopra la media nazionale

"La tragedia che è avvenuta a Nova Siri deve suscitare un'immediata reazione sulle morti sul lavoro, una gravissima emergenza in tutto il Paese, da parte di sindacati e lavoratori", denuncia la Uil Basilicata.

"È da tempo che la Uil, su dati dell'Inail, ha denunciato il peggioramento della situazione della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori stessi negli ultimi anni. Secondo lo studio, sino a giugno scorso, in Basilicata ci sono stati quattro morti (due nel posto di lavoro e due in itinere) a cui si aggiungono adesso i due vigili del fuoco e le denunce per malattie professionali sono cresciute del 50 per cento, mentre i morti continuano a salire nel 2024, in tutto il Paese sino a sfiorare le 400 vittime. È necessaria un'indagine rigorosa per ricostruire cosa è avvenuto a Nova Siri e serve istituire una procura nazionale speciale capace di istituire e velocizzare i processi, che troppo spesso rischiano di finire in prescrizione", chiede il segretario sindacale Vincenzo Tortorelli.

Nel 2023 la Basilicata è stata collocata nella "zona rossa" delle morti sul lavoro, con un'incidenza superiore al 25 per cento rispetto alla media nazionale, il cui indice incidenza medio p pari a 18,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori. "La Uil Basilicata rilancia la campagna Zero morti sul lavoro", conclude Tortorelli.