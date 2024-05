Giada Zanola caduta dal cavalcavia sull'autostrada: non è suicidio, fermato per omicidio il compagno

C'è una svolta nelle indagini. Non si sarebbe lanciata volontariamente dal cavalcavia dell'autostrada, ma sarebbe stata uccisa dal compagno, che l'avrebbe fatta precipitare sulla carreggiata, la donna il cui corpo è stato trovato all'alba di ieri sulla A4, poi straziato da numerosi veicoli in transito, a Vigonza, in provincia di Padova.

Donna morta sulla A4: fermato il compagno, è omicidio

In base a quanto emerso nelle ultime orem come viene riportato da PadovaOggi, la 34enne Giada Zanola è stata buttata dal ponte di via Prati, precipitando da una quindicina di metri di altezza. Devastante l'impatto sull'asfalto e poi contro un camion che stavano transitando.

La svolta, in quello che sembrava in un primo momento un suicidio, è giunta nella notte tra giovedì e venerdì, al termine del lavoro investigativo degli agenti della polizia stradale di Padova e di Venezia e dalla squadra mobile della questura di Padova.

L'uomo, 39 anni, che avrebbe già fatto alcune ammissioni davanti al pm, è stato fermato per omicidio volontario. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli del dramma consumatosi sull'autostrada Serenissima. La coppia ha un bambino di 3 anni.