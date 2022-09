Nella villa confiscata al boss 7 anni fa abitavano ancora moglie e figlio

È stata sgomberata all'alba di oggi la villa del boss della 'ndrangheta Giuseppe Fazari, ritenuto dagli investigatori dell'operazione Minotauro il capo della "locale" di San Giusto Canavese (Torino), condannato in via definitiva nel 2012 a otto anni di carcere (pena che ha già scontato), a cui sono seguiti tre anni di libertà vigilata. Alle operazioni hanno partecipato i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'edificio, ampio 280 metri quadri, si trova in via Cardinale delle Lanze a San Giusto Canavese e dopo la confisca disposta in via definitiva nel 2015 dalla Corte di Cassazione, che aveva respinto tutti i ricorsi presentati dai legali della difesa, era tuttora occupato dalla moglie e dal figlio dell'uomo. Le operazioni si sono svolte senza alcun incidente o tensione.

Giuseppe Fazari era stato dichiarato "colpevole per aver commesso il reato di associazione mafiosa, in quanto ha ricoperto il ruolo di capo organizzatore, svolgendo compiti di decisione, pianificazione e impartendo direttive agli associati; nella fattispecie dirigendo ed organizzando sodalizi, partecipando ai riti di affiliazione e curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione e risolvendo contrasti interni ed esterni alla locale di appartenenza".