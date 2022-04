Incendio nella villa dell'oligarca russo in Italia: "Hanno usato pneumatici"

Incendio all'alba nella villa del presentatore tv e oligarca russo Vladimir Solovyev, sostenitore di Vladimir Putin, a Menaggio sul lago di Como, già sequestrata dal governo italiano nell'ambito delle sanzioni economiche agli oligarchi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un atto doloso. Per appiccare il fuoco sarebbero stati utilizzati pneumatici. I carabinieri stanno vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza quanto accaduto. L'incendio, appiccato da ignoti alle prime ore del mattino, è stato subito spento dai vigili del fuoco.

La villa di Menaggio fa parte delle proprietà lombarde di Solovyev ed è compresa nella lista delle sanzioni contro la Russia: l'immobile è stato "congelato" dalla guardia di finanza. Qualche giorno fa, l'oligarca e presentatore tv di 58 anni aveva parlato nel suo talk televisivo "The evening" del suo timore di non poter più accedere alle sue ville in Lombardia. Oltre a quella di Menaggio, Solovyev ne possiede altre due a Griante e a Pianello del Lario.

Ancor prima dell'intervento della guardia di finanza avvenuto il 5 marzo scorso, Solovyev era preoccupato per la perdita dell'accesso alle sue mega ville sul lago di Como: ha paragonato questo trattamento a quello che molte nazioni attuarono verso la Russia durante la guerra fredda. Ha detto inoltre di aver pagato a carissimo prezzo le sue proprietà: "Ad ogni transazione portavo documenti che dimostravano il mio stipendio ufficiale, il reddito, ho fatto tutto. Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse, ho fatto tutto - ha spiegato -. E all'improvviso qualcuno decide che io ora sono nell'elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile. Aspetta un minuto, ma chi ha detto che l'Europa ha diritti di proprietà sacri?".

Chi è Vladimir Solovyev

Vladimir Solovyev, amico e sostenitore del presidente Putin, è uno dei pochi a dargli del "tu". Nel 2014 ha ricevuto una medaglia dell'ordine al merito per la patria grazie alla "copertura obiettiva" del referendum per l'annessione della Crimea. A quel tempo, nei suoi interventi televisivi ha manifestato il suo appoggio all'azione presidenziale russa condannando "l'ipocrisia occidentale nei suoi rapporti con l'Ucraina". Anche negli ultimi giorni Solovyev non ha esitato a ribadire le proprie posizioni sull'invasione russa e il suo atteggiamento molto ostile nei confronti dell'Ucraina.