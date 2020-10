Nuovo colpo alla famiglia Casamonica. Questa mattina all'alba, in via Fratelli Marchetti Longhi 10, nella zona della Romanina, nel VII municipio di Roma, al confine con il comune di Ciampino, sono stati sgomberati 8 manufatti, tra capannoni e villette abusive con piscina, riconducibili al sodalizio criminale dei Casamonica. Tutte le strutture verranno abbattute.

L'abbattimento delle ville dei Casamonica alla Romanina

Le attività nascono dal lavoro portato avanti dall'Osservatorio territoriale della sicurezza presso il VII Municipio, diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di Roma, con la partecipazione del Municipio, d'accordo con il Gabinetto della sindaca, la Polizia locale e le Forze dell'ordine del territorio. L'operazione fa seguito all'altra già realizzata dallo stesso Osservatorio: lo sgombero e l'abbattimento di 8 villette dei Casamonica a via del Quadraro, il 20 novembre del 2018. Sul posto sono circa 100 gli uomini delle forze dell'ordine tra agenti di Polizia del commissariato Romanina, Carabinieri di Castel Gandolfo e Polizia locale di Roma Capitale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A due anni dalla demolizione delle 8 ville dei Casamonica, oggi è in corso una nuova operazione di ripristino della legalità sempre da parte del Municipio VII. Con le demolizioni che avverranno oggi a via Fratelli Marchetti Longhi arriveremo a 18 immobili riconducibili alla famiglia Casamonica abbattuti", dice Monica Lozzi, presidente del Municipio VII, in un post su Facebook, in merito alle operazioni in corso di sgombero e demolizione di alcune costruzioni dei Casamonica. "È la dimostrazione che quanto avvenuto due anni fa non è stato un intervento spot, ma l'inizio di un percorso costante nel tempo di recupero della legalità", aggiunge.

Gallery