Il suo tumore era considerato inoperabile: un chirurgo non si arrende e le salva la vita

Era considerato un vero e proprio caso disperato. La paziente, una mamma di 42 anni, soffriva di un grave tumore al fegato. La massa tumorale, situata al centro dell'organo, le lasciava secondo i medici poche speranze. La donna, residente in Puglia, si era rivolta a vari centri specializzati, anche fuori regione, ma tutti si erano rifiutati di operarla.

Bussa quindi alle porte del "Saverio De Bellis", ente ospedaliero di Castellana Grotte, comune in provincia di Bari. Qui trova finalmente un team, coordinato dal professor Leonardo Vincenti, disposto ad affrontare i rischi di un'operazione molto complicata, lunga 8 ore, pur di salvarle la vita. I medici asportano più di tre quarti del fegato e realizzano una complessa ricostruzione delle vie biliari, ma le cose vanno bene e la donna riesce finalmente a riabbracciare la figlia. Un lavoro d'equipe che è riuscito a salvarle la vita, dopo mesi di richieste respinte e speranze frustrate.

Ed è anche l'occasione, da parte del chirurgo che l'ha operata, anche di lanciare una sorta di appello ai colleghi: siate pronti a rischiare di più, pur di salvare una vita.

"Scrivo questo post non con l’intento di ricevere complimenti o attestazioni di stima, ma solo per esprimere con forza un concetto: è più semplice rinunciare (una spietata selezione per mantenere casistiche immacolate!!!!), ma noi non ci adegueremo mai a questo modus operandi".

Il chirurgo sottolinea come, prima dell'intervento al De Bellis, "sedicenti centri di riferimento" avevano stabilito l'inoperabilità della paziente. Grazie a un team che ha saputo invece raccogliere una sfida una figlia può oggi riabbracciare una mamma. Un'esortazione a badare di più ai pazienti che al curriculum professionale e a rischiare, se necessario, pur di salvare una vita.

