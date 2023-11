Vincenza Angrisano uccisa dal marito: cinque giorni prima era finita in ospedale per percosse

Cinque giorni prima di essere ammazzata dal marito, Vincenza Angrisano era finita in ospedale per percosse. Emergono nuovi e inquietanti dettagli sul femminicidio avvenuto martedì scorso, 28 novembre, alle porte di Andria, in Puglia, dove una donna di 42 anni, madre di due figli piccoli, è stata uccisa a coltellate dal marito, Luigi Leonetti, di 51 anni.

I rapporti tra i due si erano incrinati da circa un mese, quando Vincenza avrebbe detto al compagno di voler interrompere la relazione coniugale. Da quel momento sarebbero iniziati una serie di litigi tra i due in cui sarebbero state pronunciate da entrambe le parti ingiurie reciproche. L'uomo però sarebbe andato ben oltre le parole.

Secondo quanto emerso il 23 novembre scorso, al culmine di una lite, la donna avrebbe fatto ricorso a cure mediche in un ospedale dichiarando di essere stata colpita con due schiaffi al volto. La 42enne era stata dimessa con una prognosi di quattro giorni. Un episodio allarmante che però non è bastato a evitare l'ennesimo femminicidio. Martedì Leonetti ha preso un coltello da cucina e ha colpito la moglie con più fendenti all’addome, forse alla presenza dei figli minorenni di 6 e 12 anni.

Vincenza uccisa a coltellate dopo essere uscita dal bagno

Il delitto, secondo quanto ricostruito, è avvenuto intorno alle 17.30 nell'abitazione della coppia, a tre chilometri da Andria. Quel giorno l'uomo sarebbe rientrato dal lavoro intorno alle 16.30, e avrebbe incrociato Vincenza che si stava allontanando per prendere il figlio all'uscita di scuola. La donna avrebbe comunicato al marito che sarebbe rimasta fuori casa, ma circa mezz'ora dopo è tornata indietro forse proprio per riaccompagnare il figlio. Non è chiaro se tra i due ci sia stata una lite (aspetto ancora da accertare), fatto sta che Leonetti ha preso un coltello da un cassetto della cucina, ha aspettato che la moglie uscisse dal bagno e l'ha colpita ripetutamente, facendola crollare al suolo.

Dopo l'omicidio il 51enne ha chiamato i soccorsi: "Ho accoltellato mia moglie, venite". È stato lo stesso Leontti ad accompagnare i sanitari al primo piano della casa. Il corpo di Vincenza Angrisano si trovava riverso a terra nel corridoio e non dava più segni di vita. Per Vincenza non c'era più nulla da fare. L'uomo si sarebbe lasciato arrestare senza opporre resistenza. Sul luogo del delitto è stato trovato e sequestrato il coltello da cucina utilizzato per colpire la vittima.

Il movente

Alla base del delitto ci sarebbero dunque la gelosia e la decisione di troncare la relazione da parte della donna. Oggi l'uomo è stato sottoposto a un nuovo interrogatorio di garanzia. Davanti ai magistrati, secondo quanto riferito dal suo legale, il 51enne ha ammesso la responsabilità del delitto, ripetendo però "che i loro figli non hanno assistito all'omicidio". Un aspetto da accertare visto che i due bambini erano presenti in casa.

"Lei voleva cambiare casa, il marito la trattava male"

Vincenza Angrisano e Luigi Leonetti erano spostati da 14 anni. Sul suo profilo social, Vincenza Angrisano aveva pubblicato vari post contro la violenza sulle donne. E anche alcune foto con il marito, fino a pochi mesi fa: "Buon anniversario a noi che tra mille difficoltà riusciamo sempre a uscirne vittoriosi. Alla meravigliosa famiglia che abbiamo formato e a tante nuove avventure che riusciremo a superare". Poi il matrimonio era naufragato.

Già prima dell'ultimo litigio la donna avrebbe subito dei maltrattamenti. Una collega della vittima ha raccontato che Vincenza "voleva cambiare casa perché lui la trattava male: ultimamente tra loro due le cose non andavano bene". Oggi sappiamo anche cinque giorni prima di essere uccisa Vincenza era stata curata in ospedale. Nessuno però è riuscito a salvarla.

