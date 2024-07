Vincenza Saracino sgozzata in un casolare, ipotesi appuntamento-trappola. Indagini anche sui clienti del sexy shop

Il caso di Vincenza Saracino, la 50enne ritrovata sgozzata mercoledì sera in un casolare abbandonato nella campagna tra Preganziol a Treviso, resta un mistero. Tanti gli interrogativi senza risposta, a iniziare dall'arma del delitto: potrebbe essere un coltello o un cacciavite. Oggi, 6 luglio, è il giorno dell'autopsia. Si spera che l'esame possa dare le prime risposte sulla tragica fine della donna. Nel frattempo prende corpo l'ipotesi del delitto passionale.

Come è morta Vincenza Saracino

In base ai primi rilievi, Vincenza sarebbe morta per dissanguamento. Aveva due profonde ferite: al collo e alla mandibola. Sulle braccia c'erano dei graffi, il medico legale dovrà accertare se possono essere ritenute ferite da difesa.

Il corpo era all'interno di un vecchio stabile industriale dismesso, a volte luogo scelto da senzatetto per il pernottamento, non lontano dalla casa dove la donna viveva con marito e figlia. La bicicletta di Vincenza è stata trovata a pochi passi, circostanza che porta ad allontanare l'ipotesi di un'esecuzione dell'omicidio in un luogo diverso e un successivo spostamento del corpo.

Vincenza sgozzata nel casolare, l'ipotesi dell'appuntamento trappola

Come detto si cerca ancora l'arma del delitto, ma si indaga anche sul possibile movente. L'ipotesi della rapina finita male è stata esclusa: sono stati ritrovati sia la borsa sia gli effetti personali, la bici elettrica e perfino le borse della spesa che aveva fatto poco prima.

Gli investigatori hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti. Hanno sentito il marito Fabio, titolare di una catena di punti vendita in franchsing di oggettistica erotica. È stato lui, nella tarda serata di martedì, a denunciare la scomparsa di Vincenza. L'attenzione però è anche sui conoscenti, tra questi anche i clienti del sexy shop che la donna gestiva a Preganziol.



Celle telefoniche, videocamere pubbliche e private sono sotto esame. Tutto ciò che può aiutare ricostruire i movimenti della donna è prezioso per gli inquirenti. Di certo c'è che la donna prima di essere uccisa è entrata in un bar della zona per compare delle sigarette e che in quello stesso negozio, all'incirca mezz'ora più tardi secondo il gestore, si è presentato il marito che la cercava. Avrebbe spiegato che non riusciva a rintracciarla al telefono, da qui le ricerche.

Come si legge su TrevisoToday, gli inquirenti sembrano oramai abbastanza certi che Vincenza sia stata attirata in trappola. Potrebbe avere avuto un appuntamento con il suo killer - magari uno spasimante - nel casolare. Il telefono della donna è stato sequestrato. Gli inquirenti sperano di trovare tracce dell'ipotetico appuntamento. Quello di Vincenza è, a oggi, un caso apertissimo. Resta il dolore di un'intera comunità. "Ci mancherai tantissimo", si legge su un bigliettino lasciato sul luogo dell'omicidio.