Vincenza Saracino uccisa a coltellate, nel cellulare la mossa sbagliata del killer

Potrebbe essere nel telefono cellulare e in alcune tracce di dna la risposta al giallo dell'omicidio di Vincenza Saracino, la 50enne trovata morta sgozzata il 2 luglio in un casolare diroccato nei pressi di Preganziol, in provincia di Treviso. Il movente resta un rebus, ma gli inquirenti sembrano avere ristretto il campo d'indagine.

Come è morta Vincenza Saracino

Vincenza è spartita di martedì dopo il lavoro in uno dei cinque sexy shop del marito. È stato proprio lui, preoccupato per l'insolito ritardo della donna, ad allertare le forze dell'ordine. Il corpo è stato trovato all'interno di un vecchio stabile industriale dismesso, a volte luogo scelto da senzatetto per il pernottamento, non lontano dalla casa dove la donna viveva con marito e figlia. A poca distanza c'era la bicicletta elettrica di Vincenza, che non aveva la patente. In base ai primi rilievi, Vincenza è morta per dissanguamento. Aveva due profonde ferite: al collo e alla mandibola. Sulle braccia c'erano dei graffi. Presto per dire se si tratta di ferite da difesa.

Ipotesi trappola mortale per Vincenza Saracino

Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire le abitudini della vittima, la cerchia di conoscenze e gli ultimi spostamenti. Sappiamo che alle 18.15 di martedì Vincenza si è fermata al bar per prendere le sigarette, un pacchetto di Marlboro light. Una sosta veloce, prima di sparire nel nulla.

L'ipotesi è che Vincenza conoscesse il suo assassino. Forse si erano anche dati appuntamento e questo spiegherebbe la deviazione rispetto al percorso lavoro-casa.

Sembra certo, per la profondità dei fendenti trovati sul suo corpo, che l'autore dell'omicidio sia un uomo. Adesso importanti risposte potrebbero arrivare dall'esame del dna trovato sotto le unghie della donna. Altrettanto importante potrebbe essere l'analisi del telefonino della 50enne. Anche se la prudenza è d'obbligo: non è detto che l'appuntamento col suo assassino sia stato fissato al telefono.

"Non vogliamo dare alcun vantaggio agli eventuali sospettati", ha detto il procuratore capo di Treviso Marco Martani chiedendo riservatezza. Le indagini sono comunque concentrate sulla rete di conoscenti della donna e su chi frequantava il sexy shop, una tipologia di negozi con una clientela abituale e numericamente circoscritta.