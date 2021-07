Vincenza Tuorto, uccisa a coltellate in un parcheggio: il marito ha confessato

Svolta nell'omicidio di Vincenza Tuorto, la donna di 63 anni di Saviano, uccisa a coltellate all'interno del parcheggio di un noto supermercato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il marito della vittima si è presentato nella tarda mattinata dai Carabinieri di Ottaviano ed ha ammesso il delitto, compiuto perché convinto che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale. L'uomo, Francesco Nunziata, 70 anni, è stato arrestato dai Carabinieri, ai quali si è presentato spontaneamente dopo essere scappato, e deve rispondere di omicidio e tentato omicidio.

Vincenza Tuorto, uccisa in un parcheggio a Somma Vesuviana

Dopo il rinvenimento del cadavere, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 63enne, originaria di Saviano ma residente, insieme al marito, a San Gennarello di Ottaviano. Sul suo corpo ferite compatibili con un'arma da taglia, ma gli inquirenti non sono riusciti ancora a stabilire con esattezza l'arma usata per l'uccisione.

Grave il 46enne ferito: è in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita, il 46enne ferito questa mattina nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana (Napoli) dove una 63enne, Vincenza Tuorto, è stata uccisa dal marito. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Nola, il 70enne ha attaccato con un coltello il 46enne in quanto riteneva che stesse intrattenendo una relazione con la moglie. Il 46enne è stato ferito, mentre la donna è morta prima che arrivassero i soccorsi sul posto. Trasportato all'ospedale di Nola, le condizioni dell'uomo, che in un primo momento appariva ferito in maniera lieve, sono apparse preoccupanti.