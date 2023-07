Vincenzo D'Introno: il ragazzo scomparso dopo un colloquio di lavoro

Dov'è finito Vincenzo D'Introno? Nessuna traccia di lui da più di venti giorni. Nessun cenno dopo un colloquio di lavoro per cui dalla Puglia si era spostato al nord. Sembra essere sparito nel nulla il ragazzo di 22 anni della provincia di Bari scomparso dallo scorso mercoledì 5 luglio. Quel giorno, stando a quanto reso noto dall'associazione "Penelope Lombardia", il giovane era arrivato a Livigno (in provincia di Sondrio) per un colloquio di lavoro. Da quel momento il buio.

Sembra che tre giorni dopo, l'8 luglio, il giovane abbia preso un pullman per Tirano e potrebbe poi essersi diretto a Milano. Ma le sue tracce si fermano lì. "Sappiamo per certo che ha perso il suo telefono, la famiglia vuole sapere solo se sta bene, sono passati troppi giorni senza avere sue notizie", è l'appello diffuso sui social da Penelope, che si occupa di scomparsi.

Alto un metro e 70, il 22enne pesa circa 70 chili e ha capelli corti castani e barba castana. "Potrebbe trovarsi in difficoltà", si conclude il post diffuso sui social dall'associazione. Chiunque avesse sue notizie può allertare le forze dell'ordine o chiamare l'associazione Penelope al numero 3792849515, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

