È morto il commerciante colpito e scaraventato a terra davanti al suo bar, senza motivo

Per quasi un mese ha lottato tra la vita e la morte. Purtroppo non ce l'ha fatta. È morto nella notte Vincenzo Fiorillo, il commerciante di 91 anni aggredito da un ragazzo senza fissa dimora di origini tedesche davanti al bar del figlio nel centro storico di Napoli (un tempo gestito da lui). L'anziano è infatti spirato stamane all'ospedale Cardarelli, dove si trovava ricoverato in condizioni gravissime e con un'emorragia cerebrale, da 27 giorni. I fatti risalgono alla mattina del 1° maggio scorso, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono accorsi in via Santa Maria di Costantinopoli per un'aggressione: sull'uscio del bar di famiglia Vincenzo Fiorillo, l'anziano padre del titolare, è stato aggredito con inaudita violenza da un giovane, senza alcun apparente motivo. La dinamica è ancora da chiarire con esattezza. Caduto, l'anziano ha riportato una grave emorragia cerebrale: oltre ai colpi ricevuti, ha battuto con violenza la testa a terra.

Filix Stoils in carcere

Vincenzo Fiorillo, trasportato in codice rosso in ospedale, da allora era ricoverato in rianimazione al Cardarelli, in pericolo di vita. Poi la morte. I carabinieri hanno rintracciato l'aggressore, un 25enne tedesco, a poca distanza dal bar: prima ha tentato di darsi alla fuga e poi, con calci e pugni, ha opposto resistenza ai militari. Filix Stoils, clochard incensurato, è stato portato in carcere con l'accusa di lesioni gravissime. Per lui adesso chiaramente la posizione si aggrava: rischia l'accusa di omicidio.

Il figlio: "Ho visto le immagini dalle telecamere, meglio non vederle"

"Resterai la nostra forza anche da lassù. Riposa in pace papà e stai tranquillo che saremo sempre uniti e forti come hai sempre voluto", scrivono i familiari di Fiorillo su Facebook. "È in coma. Non ce la fa, non ce la può fare. È anziano e ne ha passate tante - ha raccontato il figlio Gianni nei giorni scorsi al Tgr Campania -. Io avrei accettato fosse caduto, ma non così. Ho visto le immagini dalle telecamere: è meglio non vederle, sono brutte". Gianni Fiorillo non era presente al momento dell'aggressione, registrata dalle videocamere di sorveglianza installate sul posto. Il filmato è in mano agli inquirenti, che indagano per fare chiarezza.

Fiorillo, proprietario dello storico bar che porta il suo nome in via Santa Maria di Costantinopoli, era una sorta di istituzione in zona. Un pezzo di Napoli. "Il nonno per tutti", si legge in un messaggio affisso stamattina sulla saracinesca del locale per annunciare la chiusura dell'attività. "Ha aperto questo bar 64 anni fa, non è un novellino ed è sempre stato benvoluto, specialmente dagli stranieri - ha continuato il figlio poche ore dopo l'episodio -. Vorrei soltanto un'auto della polizia qui fuori come c'era nel 2019. Quando c'era stavamo tutti bene. L'appello che faccio è questo: un'auto della polizia. Se ci fosse un presidio delle forze dell'ordine quante cose cambierebbero…".