Vincenzo Urbisaglia suicida in carcere: era stato arrestato per l'omicidio della moglie Rosetta Romano

Un uomo di 81 anni, Vincenzo Urbisaglia, detenuto nel carcere di Potenza perché accusato di aver ucciso la moglie, di 73, il 29 giugno scorso, a Maschito, in provincia di Potenza, si è tolto la vita nell'istituto penitenziario lucano.

L'ennesimo suicidio in cella, il 55esimo da inizio 2024, come confermato da Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di Polizia penitenziaria: "A molti è apparso subito evidente che l'ottantunenne non fosse molto lucido per cui in carcere non era proprio indicato. Questa è l'Italia dei controsensi in cui chi uccide una donna sulle strisce senza patente va ai domiciliari ed un nonno di 81 anni chiaramente fuori di senno va in galera. Questo caso dimostra chiaramente che vi è bisogno di rivedere il sistema di accesso al carcere. Siamo abbandonati a noi stessi, le carceri stanno vivendo il peggior momento nella storia della repubblica, la politica sta dando il peggio in termini di incapacità di analisi e risoluzioni di un problema che è sotto gli occhi di tutti. Il rispetto per le vita non interessa alla politica come le condizioni disumane in cui si vive nelle carceri italiane sia per i detenuti che per gli operatori penitenziari".

"In qualsiasi altro Stato - ha sottolineato Di Giacomo - le dimissioni del ministro e del sottosegretario Delmastro sarebbero state automatiche da noi sembra quasi un merito non essere capaci di trovare soluzioni. Nel frattempo ci aspetta un estate di rivolte, fughe di massa e vite spezzate sia tra i detenuti che tra gli agenti". L'81enne si trovava in carcere per l'omicidio della moglie, la 73enne Rosetta Romano, soffocata al culmine di una lite avvenuta nella loro casa di Maschito (Potenza), lo scorso 29 giugno.