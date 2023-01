Vincenzo Zappalà: l'uomo ucciso a bastonate all'esterno di un supermercato

Vincenzo Zappalà, 52enne manovale di Guardia Mangano (Acireale) senza precedenti penali, è stato ritrovato in fin di vita in contrada Altarello, una frazione di Giarre (Catania). Poi è morto e ora si indaga per omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe stato vittima di una violenta aggressione, forse a bastonate, mentre si trovava all'esterno del supermercato in corso delle Province, dove si era recato in compagnia del fratello. Il supermercato era chiuso quando si è verificata l'aggressione.

La vittima era a bordo della sua automobile, una Fiat 500, quando è stata avvicinata da alcune persone. A quel punto sarebbe scesa dalla macchina e di lì a poco sarebbe scoppiata una lite violentissima. A chiamare i soccorsi sono state tre donne, compresa la fidanzata alla quale l'uomo aveva chiesto aiuto telefonicamente, dicendo di essere stato aggredito da una persona. Trasportato all'ospedale di Giarre, Vincenzo Zappalà sarebbe giunto già privo di vita. I carabinieri della compagnia di Giarre, che indagano sull'omicidio, hanno acquisito le registrazioni di telecamere di videosorveglianza di strutture della zona dove è avvenuta l'aggressione. L'esito dell'esame autoptico dovrà fare chiarezza sui motivi del decesso.

Al momento, è la pista sentimentale quella più accreditata dagli inquirenti.