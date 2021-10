Viola, uccisa da un colpo di fucile in casa: a sparare è stato il fratellino

Cambia la dinamica che ha portato alla morte di Viola Balzeretti, la ragazzina di 15 anni, colpita nella serata di sabato 16 ottobre da un colpo di fucile mentre si trovava nell'abitazione di famiglia a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. A premere il grilletto sarebbe stato il fratello 13enne della vittima, e non il padre come era stato ipotizzato in una prima ricostruzione. La circostanza è emersa nel corso dell'interrogatorio dell'uomo: padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il 13enne ha premuto il grilletto colpendo la sorella in pieno petto. La 15enne è morta sul colpo.

In un primo momento sembrava che fosse stato il padre, Roberto Balzaretti, 57enne che in passato ha ricoperto la carica di assessore nella cittadina affacciata sul lago di Garda, a premere accidentalmente il grilletto. Durante l'interrogatorio dell'uomo da parte del pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi è invece emersa la nuova ricostruzione dei fatti.

Giunti nell'abitazione i soccorsi, l'automedica e un'ambulanza dei Volontari del Garda, non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Viola Balzaretti. Mentre Roberto Balzaretti veniva condotto in caserma gli uomini della Sis, sezione investigativa scientifica dei Carabinieri, accompagnati dal pm Francesco Carlo Milanesi, hanno effettuato un sopralluogo sul luogo dove è avvenuta la tragedia. Il fucile dal quale è stato esploso il colpo è stato messo sotto sequestro. Al momento non ci sarebbe alcun dubbio sulla natura accidentale di quanto accaduto. La salma della 15enne è stata portata in obitorio all'ospedale Civile di Brescia, in attesa degli accertamenti medico-legali.