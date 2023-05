Il papà accusato di aver stuprato l'amica della figlia ospite in casa

"Mi sono sporto sul letto dove lei dormiva a bocconi e l'ho toccata sulla spalla. Quando ho visto che si stava svegliando me ne sono andato". È quanto ha raccontato ai magistrati l'uomo di 47 anni residente in Valconca, nel Riminese, accusato di aver abusato una ragazza di 20 anni, amica della figlia, mentre era ospite a casa sua. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri lo scorso 30 aprile in seguito alla denuncia dettagliata sporta dalla presunta vittima. Una versione contestata punto per punto dall'indagato, difeso dall'avvocato Gianmaria Gasperoni, nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto mercoledì.

La denuncia della vittima

Ma ripercorriamo i fatti dall'inizio. Come spiega RiminiToday, la vittima ha raccontato ai carabinieri di essere arrivata in Romagna ospite di una sua amica di lunga data, figlia del 47enne ora indagato. Le due ragazze, dopo aver trascorso la notte nei locali della movida, erano tornate a casa all'alba per andare a dormire quando a un certo punto la figlia del padrone di casa si sarebbe allontanata dalla camera da letto per fare una doccia. Proprio in questo frangente il 47enne, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, sarebbe entrato nella stanza per infilarsi sotto le coperte della ragazza, rimasta sola nella camera, iniziando a palpeggiarla nelle parti intime. L'uomo le avrebbe palpato prima il seno per poi stendersi accanto a lei e mimare un atto sessuale. La 20enne si sarebbe quindi alzata per andare in cucina dove, secondo lei, ci sarebbero stati degli altri palpeggiamenti.

La versione dell'indagato

Una ricostruzione respinta con forza dall'uomo. A suo dire quella domenica, nella tarda mattinata, stava pranzando con parte della famiglia quando la moglie lo ha informato della presenza della ospite. Il 47enne avrebbe quindi deciso di andare a svegliare le ragazze per sapere se volevano mangiare tutti insieme. Mentre la figlia era già in piedi, e sotto la doccia, l'uomo si sarebbe affacciato nella camera dove dormiva la presunta vittima. "L'ho toccata sulla spalla. Quando ho visto che si stava svegliando me ne sono andato" sono state le parole consegnate agli inquirenti. Il 47enne ha dunque raccontato di essersi allontanato subito dalla stanza tornando da solo in cucina dove poco dopo sarebbe stato raggiunto dai familiari e dall'amica della figlia che gli chiedevano conto di quanto accaduto. Il gip ora dovrà decidere se convalidare o meno l'arresto.