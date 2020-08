"Violentata a turno dal branco". La tragedia di una ragazza di 16 anni, choc e indignazione in Israele

Un'adolescente israeliana ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo in un hotel di Eilat, località di villeggiatura sul mar Rosso. La vicenda sta suscitando scalpore in Israele dove ieri, in sedici diverse città, migliaia di manifestanti hanno espresso la loro solidarietà alla vittima. Sul caso si è espresso anche il primo ministro Benjamin Netanyahu che su Twitter ha parlato di un "crimine scioccante contro l'umanità stessa" aggiungendo che “i responsabili devono essere assicurati alla giustizia".

Il caso ha suscitato sgomento anche per il numero di persone coinvolte nella violenza: 30 secondo quanto ha riferito alla Polizia l’avvocato di un ragazzo sospettato di essere tra gli aggressori. Il giovane si sarebbe dichiarato estraneo ai fatti spiegando che il rapporto era consensuale. Gli inquirenti sospettano che l’uomo possa però avere gonfiato il numero delle persone presenti alla violenza per scaricare anche su altri la responsabilità dei fatti. Ma è quasi certo che quella notte la giovane sia stata abusata da più persone. A documentare la violenza sessuale ci sarebbe anche un video registrato dalle telecamere dell’hotel. Finora sono solo due le persone fermate: la polizia non ha reso noto le identità dei sospetti.

Stando a quanto raccontano i media israeliani, la giovane - di soli 16 anni - era arrivata a Eilat in compagnia di altr ragazze della sua età. Lì avrebbero incontrato, forse per caso, un gruppo di conoscenti di un’amica con cui avrebbero trascorso la serata in una villa privata. I giovani sono tornati in hotel ubriachi: uno di loro, stando a una ricostruzione riportata dai media, si sarebbe offerto di aiutare la ragazza portandola in un’altra stanza. Qui sarebbe avvenuta la violenza a cui hanno poi successivamente partecipato diversi altri giovani.