"Mi ha violentata mentre ero sulla barella del pronto soccorso": la denuncia choc di una 20enne

L'ennesimo abuso sessuale è stato denunciato da una ragazza di 20 anni: la giovane afferma di essere stata violentata su una barella mentre di trovava nell'ospedale milanese di Vizzolo Predabissi, nell'hinterland sud della città. La giovane ha raccontato quanto avvenuto al personale sanitario che ha quindi immediatamente lanciato l'allarme.

Fermato un magazziniere di 28 anni: "Il rapporto era consensuale"

Come riporta MilanoToday, quando i carabinieri sono giunti sul posto l'uomo era ancora all'interno del pronto soccorso e dormiva. Si tratta di un magazziniere di 28 anni incensurato residente nel Lodigiano. L'uomo, sottoposto a fermo, è indiziato di violenza carnale ed è stato condotto nel carcere di Lodi. Interrogato dal giudice per le indagini preliminari, il giovane sostiene però che sia trattato di un rapporto sessuale consensuale. In attesa di ricostruire i contorni della vicenda il 28enne resta per ora in carcere.