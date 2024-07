Ragazza di 16 anni violentata dal vicino nella casa vacanze affittata con le amiche

Una ragazza di 16 anni è stata violentata dal vicino, un 30enne romano con precedenti, mentre si trovava nella casa affittata dai suoi genitori a Ponza per trascorrere le vacanze insieme ad alcune amiche. Nella serata di ieri, 7 luglio, la 16enne si trovava da sola nell'appartamento in località "I Conti" quando l'uomo, che alloggiava poco vicino insieme ad altri due giovani, si è introdotto nell'abitazione. La ragazzina ha chiesto aiuto e, quando i carabinieri sono intervenuti, il 30enne si era già cambiato gli abiti e stava cercando di nascondere le tracce dell'abuso appena compiuto.

Chi è il vicino di casa

Dalle prime informazioni è emerso che il presunto colpevole dell'abuso si trovava a Ponza come lavoratore stagionale ma, dopo essere stato impiegato in un locale dell'isola, recentemente era stato respinto da un ristorante situato in riva al mare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza, furti e spaccio di droga, è stato bloccato, portato in caserma ed espulso dall'isola. La 16enne, che non parla italiano, nonostante sia in stato di choc è riuscita a riferire l'accaduto grazie all'aiuto di un interprete.