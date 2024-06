"Ha abusato dei suoi cinque nipotini per anni": arrestato lo zio acquisito

Avrebbe dovuto prendersi cura di loro, dei nipotini della sua compagna. E invece per anni avrebbe abusato di loro. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per - si legge in una nota della questura - "plurimi atti di violenza sessuali reiterati nel tempo ai danni di cinque minori, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, di cui aveva la temporanea custodia in quanto zio acquisito".

A incastrare l'uomo sono state le sue stesse vittime, che in sede di audizione protetta hanno raccontato quanto erano state costrette a subire dal lontano 2018. Il primo a trovare il coraggio di parlare è stato uno dei minorenni, che si è confidato con i suoi genitori, facendo cadere il muro di silenzio costruito negli anni dal 42enne.

Lo scorso 3 maggio, ormai messo alle strette, l'uomo si è presentato dai poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni, guidato da Anna Bruno. In quell'occasione, stando a quanto appreso, lui stesso - accompagnato dal suo legale - avrebbe praticamente confessato, dicendo che le accuse dei parenti erano vere. Un mese dopo per lui sono scattate le manette.

L'arrestato, che non ha nessun precedente e ha un lavoro come informatico, godeva della fiducia di tutta la famiglia e proprio sfruttando quella fiducia avrebbe costretto i nipotini della compagna a subire atti sessuali. Le violenze, avvenute a Milano, sarebbero andate avanti dal 2018 fino a inizio 2024.