Una 14enne abusata fuori da un locale, la denuncia arriva dai social

Una violenza sessuale ai danni di una 14enne nei pressi di un locale notturno. La Procura ha aperto una indagine e lo ha fatto sulla base di una denuncia che però arriva dai social network. È infatti su una piattaforma digitale che una persona vicina alla minorenne ha raccontato l’accaduto e ha annunciato di volersi rivolgere alle autorità.

Ma le autorità hanno visto il messaggio e hanno anticipato le volontà della persona in questione. È stato proprio lui a sottolineare che l'amica potrebbe non essere stata cosciente a causa di alcol o droga. Ora dunque indaga la polizia, in particolare visionando i filmati delle telecamere che si trovano nei pressi di quel locale.

Gli inquirenti hanno inoltre ascoltato i gestori dell'esercizio e alcuni giovani che hanno partecipato alla serata. Non è stata invece ancora ascoltata la giovanissima presunta vittima anche perché, almeno per ora, non sarebbe inoltre stata presentata alcuna denuncia.