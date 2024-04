Chiama la polizia perché infastidito dalla ex ma gli agenti arrestano lui per maltrattamenti

Un 25enne è stato arrestato dagli agenti della questura di Padova con l'accusa di maltrattamenti alla ex compagna aggredita a bastonate e cinghiate e minacciata con un coltello. Tanto che l'ex compagna, anche lei 25enne, è stata costretta a rifugiarsi nella propria auto.

A chiamare il 113 durante la notte è stato lo stesso arrestato che chiedeva l'intervento della polizia perché l'ex compagna non voleva allontanarsi dalla sua abitazione, nonostante la loro relazione fosse finita da tempo.

Secondo quanto ricostruito da Padovaoggi la donna si era presentata presso l'abitazione del ragazzo per trascorrere la serata insieme, ma l'uomo, non gradendo la sua presenza, avrebbe iniziato prima ad offenderla ripetutamente per poi aggredirla fisicamente, tirandole i capelli e colpendola al volto. In particolare, il giovane, impossessatosi di un bastone in alluminio e di una cinghia, avrebbe colpito la donna al braccio e alle gambe, mordendola su un dito della mano e minacciandola con un coltello. La ragazza, impaurita dall'atteggiamento violento dell'uomo, si sarebbe allontanata dall'abitazione, rifugiandosi all’interno della propria autovettura.

L'uomo lo scorso anno era stato già costretto ad allontanarsi dalla casa familiare, perché aveva minacciato suo padre con un coltello. Ora è agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.