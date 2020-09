Violentata per anni durante il sonno: patrigno a processo 

Abusata nel sonno dalla persona che avrebbe dovuto farle da papà. Si tratta dell'incubo vissuto da una ragazza che oggi ha 20 anni, iniziato quando ne aveva soltanto nove. Il processo per questa terribile vicenda inizierà il prossimo 7 dicembre, con imputato il patrigno della vittima, un 70enne residente in un comune della Grecìa salentina, in provincia di Lecce.

La data della prima udienza è stata fissata nelle scorse ore dal giudice Giovanni Gallo, chiamato a valutare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Stefania Mininni, titolare del fascicolo, aperto in seguito alla denuncia della vittima e sfociato nell’arresto dell’uomo, tutt’ora in carcere (su ordinanza firmata dal gip Cinzia Vergine).

Violenze durante il sonno: patrigno a processo

Stando all’accusa, gli abusi sarebbero durati per anni: il padre adottivo avrebbe approfittato della piccola soprattutto mentre dormiva, e in una circostanza anche quando perse i sensi e la madre si allontanò per allertare i soccorsi.

Ma la figliastra non sarebbe stata l’unica vittima: sempre con la complicità del sonno, a Santa Cesarea Terme, nell’estate del 2017, l’uomo avrebbe allungato le mani su un’altra bambina di neppure dieci anni.