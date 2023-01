Entra in ascensore, un uomo la segue e inizia a palpeggiarla

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per un caso di presunta violenza sessuale avvenuto giovedì mattina in un palazzo di via Fiume, a Monza. Il 33enne, un richiedente asilo originario del Camerun, avrebbe inseguito una donna in ascensore, sarebbe entrato dopo di lei e l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. A mettere fine all'incubo della vittima, 38 anni, sono stati i i poliziotti della questura di Monza che si sono precipitati nel palazzo dopo l'allarme lanciato da un addetto delle pulizie. Quest'ultimo avrebbe notato la scena mentre stava lavorano e ha chiamato subito le forze dell'ordine.

Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato l'uomo ancora sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il 33enne, riferisce MonzaToday, è stato accompagnato in questura. Dagli accertamenti è emerso che fino al 22 febbraio scorso era regolare sul territorio nazionale, ma aveva ricevuto un provvedimento di ammonimento per atti persecutori. Il provvedimento era stato emesso dal questore di Monza e della Brianza il 30 dicembre scorso dopo le segnalazioni di una donna stalkerizzata e residente proprio nello stesso condominio dove è avvenuta la violenza sessuale.

Solo il giorno prima poi, mercoledì 25 gennaio, il 33enne era stato denunciato dalla polizia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, reati che l'uomo avrebbe commesso nei confronti degli agenti intervenuti in una biblioteca di Monza dopo che la bibliotecaria che ne aveva lamentato il comportamento molesto. Il 33enne, arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale, ora è in carcere.