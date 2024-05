Violenza sessuale su bambini di 6 e 10 anni davanti a una scuola: arrestato pedofilo

Un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata per aver molestato due bambini di 6 e 10 anni fuori da un istituto scolastico di Arezzo. I fatti risalgono all’8 febbraio: in quello stesso giorno, il presunto pedofilo avrebbe prima avvicinato e baciato un bambino di 10 anni e poi, approfittando della distrazione di una madre, avrebbe portato un piccolo di 6 anni in un posto appartato e, dopo avergli abbassato i pantaloni, lo avrebbe molestato. La donna, che in un primo momento aveva pensato a un rapimento, ha ritrovato il figlio denudato e a quel punto gli ha chiesto cosa fosse successo.

A suo carico "gravi indizi di colpevolezza"

Immediata la denuncia alla polizia da parte dei genitori. Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità del sospettato grazie alle loro testimonianze e alle riprese delle telecamere di sorveglianza, in cui lo si vede allontanarsi tenendo per mano il bambino di 6 anni. Dalle successive indagini, è emerso che il 37enne era già stato accusato in passato di un fatto simile in un’altra città. Ora si trova nel carcere di Sollicciano, a Firenze, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. A suo carico sono stati raccolti "gravi indizi di colpevolezza".