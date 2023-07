Due 12enni stordite con alcol e droga e abusate dal branco, i video diffusi su WhatsApp

Era tutto organizzato nel dettaglio: c’era chi doveva portare la droga, chi gli alcolici, chi i profilattici, per una festa di Capodanno da non dimenticare. Il party per salutare l’inizio del nuovo anno, avvenuto nella casa di un 14enne nel Fiorentino, alla presenza di 9 ragazzi e 8 ragazze, prevedeva anche un’orgia, con due 12enni. Le ragazzine, stordite con drink e spinelli, su indicazione dell’organizzatore della festa avevano volutamente nascosto ai partecipanti la loro giovane età (in caso di rapporti tra minori l'età del consenso è fissata a 13 anni). Dall'analisi dei messaggi scambiati in chat si è evinto come tutti i partecipanti fossero consapevoli che l'evento sarebbe stato caratterizzato dal consumo di alcool, stupefacenti e rapporti sessuali.

Le indagini

Si è da poco conclusa una complessa indagine condotta dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana, coordinata dalla procura dei minori di Firenze, che ha portato all’identificazione di 24 minorenni, indagati a vario titolo per violenza sessuale aggravata commessa in danni di 2 dodicenni, oltre che per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla madre di uno dei ragazzi, che avrebbe trovato sul cellulare del figlio un video in cui un ragazzo e una ragazzina apparentemente più piccola consumavano un rapporto sessuale.

Nove gli adolescenti indagati per violenza sessuale aggravata dall’età e dalle condizioni di inferiorità psichica delle 12enni nonché per il reato di divulgazione di materiale pedo pornografico. All’epoca dei fatti, nel 2022, i ragazzi erano quasi tutti 15enni. Sei di loro si sarebbero appartati con le 2 ragazzine per avere rapporti sessuali, filmati e poi diffusi sulla stessa chat di messaggistica utilizzata per organizzare la festa. Al vaglio la posizione di altri 14 ragazzini, che avrebbero condiviso i filmati con altri adolescenti facendoli diventare virali.

Gli approfondimenti investigativi svolti sui filmati hanno permesso di evidenziare le voci in sottofondo di altri minori, che, con chiaro accento toscano, incitavano i protagonisti a compiere atti sessuali e hanno consentito, non solo di identificare i due minorenni raffigurati nei video e gli autori delle riprese, ma anche di ricostruire l'intera vicenda, facendo emergere un quadro ben più grave e complesso di quanto ipotizzato in un primo momento.

Continua a leggere su Today.it...