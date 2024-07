La giovane donna spinta contro il muro e abusata nel sottopasso

È stata sorpresa alle spalle, bloccata, aggredita e abusata nel sottopasso. Una donna di 32 anni, cittadina serba, è stata molestata sabato mattina (20 luglio) a Milano da un uomo di 29 anni, un cittadino eritreo poi fermato dai carabinieri. L'aggressione è andata in scena in via Spoleto, il tunnel che da largo San Valentino conduce in via Venini. Lì, stando a quanto lei stessa ha poi denunciato ai militari, la vittima è stata immobilizzata dal 29enne che è arrivato alle spalle, l'ha spinta contro il muro e le ha palpeggiato le parti intime. Dopo la chiamata al 112, i primi a intervenire sul posto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione Porta Garibaldi, che stavano effettuando dei servizi di controllo in zona stazione Centrale e nelle vie limitrofe.

I militari sono riusciti a rintracciare il presunto molestatore nella vicina via Popoli Uniti: bloccato, l'uomo è poi stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di violenza sessuale. La vittima, che ha riconosciuto l'aggressore, ha presentato querela ed è poi stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, da dove è stata dimessa con ferite giudicate guaribili in pochi giorni.