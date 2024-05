13enne violentata durante la gita: indagati 3 compagni, a rischio i prof per "omessa vigilanza"

Il camposcuola di terza media trasformato in un un incubo. Una ragazzina di 13 anni di una scuola di Frosinone ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale in un albergo di Chianciano Terme, una delle tappe della gita in Toscana che includeva visite a Firenze, Siena, San Gimignano e, appunto, Chianciano. Qui, dopo qualche chiacchiere in stanza, due compagni di classe 14enni l'avrebbero costretta a compiere atti sessuali contro la sua volontà con un terzo coetaneo.

Indagati anche i docenti per omessa vigilanza

Gli abusi sarebbero durati diversi minuti. I tre adolescenti sono indagati per violenza sessuale. Aperto un fascicolo per "omessa vigilanza" anche nei confronti di due professori che accompagnavano la scolaresca.

Una volta tornata a casa, la 13enne avrebbe raccontato quanto accaduto alla madre. Sa qui la denuncia alle forze dell'ordine e l'apertura di un fascicolo presso il tribunale di minori di Firenze. Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri, che stanno passando al setaccio i messaggi Whatsapp scambiati tra i tre adolescenti.