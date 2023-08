Lo stupro di Palermo, un indagato si difende: "Nessuna violenza di gruppo, lei era d'accordo"

I primi tre arrestati per la violenza di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuta a Palermo il 7 luglio scorso, sono stati interrogati il 4 agosto e, tranne Angelo Flores, l'unico giovane che la vittima conosceva e che avrebbe ripreso lo stupro con il cellulare, tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Oggi, 21 agosto, sono in corso gli interrogatori di altri due dei maggiorenni (un terzo sarà sentito domani), mentre il minorenne (che ha compiuto 18 anni pochi giorni dopo i fatti), R. P., avrebbe ammesso le sue responsabilità davanti al gip del tribunale de Minori: ha lasciato il carcere e, come disposto dal giudice, si trova in comunità. Una decisione per la quale la Procura sta preparando il ricorso.

Emerge molto poco su quanto dichiarato da Flores al gip, ma sarebbe stato "molto collaborativo", rispondendo a tutte le domande. Avrebbe ammesso la sua presenza durante i fatti denunciati dalla vittima, ma negato categoricamente di averle fatto del male e di aver partecipato attivamente allo stupro.

Gabriele Di Trapani, invece, ha deciso di parlare davanti ai giudici del tribunale del Riesame ed ha respinto tutte le accuse, sostenendo che sarebbe stata la vittima a proporre di andare al Foro Italico e che sarebbe stata pienamente consenziente al rapporto sessuale di gruppo. Per avvalorare questa tesi ha aggiunto che sarebbe stata la diciannovenne a chiedere a un certo punto di deviare il percorso per non essere vista dal fidanzato, che lavora in un locale del centro storico, mentre era con gli indagati. Che la ragazza fosse - a dire dell'arrestato - d'accordo a consumare il rapporto emergerebbe, sempre secondo la sua versione, dal video girato durante l'aggressione. Cristian Barone, invece, ha deciso di non rispondere alle domande del giudice.

Continua a leggere su Today.it...