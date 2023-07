La denuncia di una 39enne: "Abusata dall'ortopedico durante una visita"

"Mi ha fatta stendere sul lettino per visitarmi, poi si è messo dietro di me e, mentre mi massaggiava il collo, ha fatto ciò che non mi sarei mai aspettata". Inizia così il racconto di una donna di 39 anni che a Bologna ha denunciato di avere subito abusi da parte di un ortopedico. Il professionista, 70 anni e molto noto in città, è sotto processo.

I fatti, secondo l'accusa, risalgono alla primavera dell'anno scorso. La donna ha raccontato di essersi recata dall'ortopedico il 7 aprile 2022 per una visita medica dopo un incidente stradale avvenuto il 30 marzo 2022. La donna stava lavorando come corriere quando è stata investita. Da qui i controlli. Secondo la testimonianza della 39enne riportata dai quotidiani locali, la violenza sarebbe durata più di quindici minuti. "Da allora, la mia vita non è più la stessa – ha detto la donna –. Da quel giorno non riesco più a dormire, ho attacchi di panico, mi sono anche licenziata. Quello che è successo mi ha destabilizzato profondamente, ancora oggi non sto bene".

Il medico si è sempre dichiarato innocente. La prossima udienza del processo è fissata per il 12 dicembre. "Per ora c’è stata la versione della parte civile – ha detto Donatella Iannelli, legale dell'uomo –. Nel proseguo del processo si accerterà la totale estraneità del mio assistito".

