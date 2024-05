Si spaccia per agente dell'Fbi per adescare e violentare minorenni

Si è finto un agente dell'Fbi per reclutare minorenni e abusare di loro. Lui che è di qualche anno più grande, appena ventenne. I fatti risalgono alla fine del 2023. Il giovane uomo è stato scoperto grazie alla denuncia di uno dei ragazzini coinvolti, che per mesi gli ha creduto. Secondo l'accusa li obbligava a spogliarsi e subire violenze per salire di grado all'interno di un'organizzazione che aveva anche lo scopo di fare ronde in giro per Torino con tanto di tesserini, ricetrasmittenti e pistole a salve.

Assistito dall’avvocato Elisabetta Corbelletti, il ventenne è accusato di violenza sessuale, estorsione, usurpazione di funzioni pubbliche e possesso di distintivi contraffatti e ha scelto il rito abbreviato. Venerdì 24 maggio si è tenuta in tribunale a Torino l'udienza preliminare. Il pubblico ministero Livia Locci, che ha coordinato l'indagine della sezione della Squadra mobile che si occupa dei reati sessuali, ha chiesto 7 anni e quattro mesi. Il processo è stato rinviato al primo luglio per dare spazio alle repliche e poi alla lettura della sentenza.

Gli altri minorenni coinvolti, almeno quattro, sono assistiti dagli avvocati Edoardo Carmagnola e Stefania Audisio. Tutti hanno raccontato di aver incontrato l'imputato in una fabbrica abbandonata e "di essere stati arruolati nell’Fbi" per poi subire violenze e maltrattamenti se non stavano alle regole.