La accompagna a casa dopo il pranzo di lavoro, poi la violenza sessuale: "I colleghi complici"

Un pranzo di lavoro per scambiarsi gli auguri per le festività si è trasformato in un incubo per una donna di Forlì, che ha trascorso la vigilia dello scorso Natale in questura per denunciare la violenza sessuale da parte di un collega. Il pranzo aziendale era stato organizzato dal datore di lavoro a casa sua. Tutti per l'occasione avevano bevuto alcolici e, al termine della riunione conviviale, il 40enne si era offerto di riaccompagnare a casa la donna, che avrebbe voluto aspettare prima di rimettersi alla guida, ma l'avrebbe invece portata nella propria abitazione fuori città, costringendola a subire atti sessuali contro la sua volontà.

La vittima ha fornito audio e messaggi ricevuti dal collega subito dopo la violenza. Elementi che hanno fatto scattare ila procedura di codice rosso. L'uomo, finito agli arresti domiciliari, era già noto alle forze dell'ordine per spaccio e per una precedente denuncia per violenza sessuale.

La complicità dei colleghi

Nel corso delle indagini, è emerso che da subito l'uomo ha messo in atto una serie di azioni di depistaggio con la complicità e l'aiuto dei colleghi. Il 40enne, riporta ForlìToday, non appena si è reso conto di essere stato denunciato, ha infatti preso a contattare amici e conoscenti per concordare le false dichiarazioni da rendere alla polizia, che nel frattempo, però, aveva piazzato alcune microspie che registravano quanto stava accadendo.

Durante le perquisizioni a casa dell'uomo stati inoltre trovati oltre 100 grammi di droga, tra marijuana, cocaina, hashish, coltelli e un tirapugni. Il 40enne dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e detenzione di stupefacenti. Altri quattro gli indagati, tutti italiani tra i 30 ed i 40 anni, accusati a piede libero di favoreggiamento personale.