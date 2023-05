Violentata e massacrata di botte in un casolare: "Se parli ti uccido"

L’aveva conosciuta in discoteca, poi con la scusa riaccompagnarla a casa l’avrebbe portata in un casolare sulle alture di Genova per abusare di lei. Un operaio genovese di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, minacce e lesioni gravissime ai danni di una ragazza di 25 anni. La violenza risale all'8 marzo scorso. Fondamentale per l’identificazione dell’aggressore la testimonianza di un tassista genovese, che quella notte aveva accompagnato l’operaio e Svitlana nel casolare dove è avvenuta la violenza. Secondo il giudice la donna avrebbe subito "un’aggressione brutale": le ha usato così tanta violenza da "deformarle gli anelli in oro o metallo che indossava".

Cosa è successo

L’uomo, prima di usarle violenza, l’avrebbe massacrata di botte. Le avrebbe fatto sbattere più volte la testa contro il muro tanto da provocarle un’emorragia cerebrale e fratture multiple dell’orbita, riporta Il Secolo XIX. Svitlana, ragazza madre ucraina, è stata in prognosi riservata per parecchie settimane.

L’aguzzino, forse sotto l’effetto di cocaina, l’avrebbe anche minacciata di morte: "Se non ci stai, faccio a pezzi il tuo cadavere e lo seppellisco sulle alture di Genova". E ancora: "Se racconti quello che ti sto facendo ti vengo a cercare e ti uccido". Prima di lasciarla sanguinante nel casolare abbandonato, l’uomo le avrebbe preso la carta d’identità per fotografare l’indirizzo, "così so dove abiti e se parli ti vengo a cercare". Sembra che l’uomo di fronte al rifiuto della donna di avere un rapporto sessuale con lui, l’abbia anche umiliata con offese razziste inneggiando a Putin e alla guerra: "Ti meriti tutto quello che sta avvenendo nel tuo Paese. Spero che la Russia vinca".

