Violenza sessuale su una 12enne in un resort del Salento: indagato un animatore

Sarebbe stata abusata sessualmente in un resort della costa salentina. A subire la presunta violenza è stata una ragazzina di appena 12 anni. Dopo la denuncia della madre ai carabinieri è stato indagato un 24enne milanese che lavorava nella stessa struttura come animatore. E che si dichiara innocente. Ma andiamo con ordine. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 26 agosto, durante una serata nella discoteca all'aperto del resort, notte che si è poi conclusa con una festa in spiaggia.

Il giovane animatore avrebbe convinto la 12enne ad allontanarsi dal gruppo con cui si trovava per seguirla nel bagno del locale dove avrebbe abusato di lei con la forza, lasciandole anche segni fisici sul corpo. Il giorno dopo la ragazzina avrebbe raccontato la violenza ad altri animatori, ma si è confidata con la madre solo dopo un po’ di tempo, al rientro delle vacanze. La denuncia è stata presentata a ottobre. L'ipotesi di reato a carico del ragazzo milanese, che ha respinto ogni accusa, è quella di violenza sessuale aggravata dal fatto di essere stata compiuta ai danni di una persona al di sotto dei 14 anni.

L'animatore non è stato ancora sentito dagli inquirenti. Avrebbe però già riferito a persone a lui vicine di non aver mai toccato la bambina chiedendo di visionare le telecamere del bagno. A suo dire, riferisce "Repubblica", le accuse contro di lui sarebbero un tentativo della ragazzina di scaricare su altri il fatto di aver bevuto. Sulla vicenda indaga la procura di Lecce.