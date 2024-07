"Aggredita con una pietra e violentata, costretta a rimanere abbracciata a lui per ore"

Prima minacciata con una pietra, poi violentata nella zona della stazione di Pisa. La vittima, secondo la sua denuncia, sarebbe stata costretta a rimanere abbracciata per ore al suo presunto aguzzino, prima di riuscire a scappare quando lui si è addormentato. La squadra mobile della questura di Pisa e il personale della polizia ferroviaria hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino egiziano di 45 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano, per l'ipotesi di reato di violenza sessuale e sequestro di persona. L'indagine è partita nel momento in cui la donna vittima della presunta violenza si è recata presso gli uffici della polizia ferroviaria raccontando di essere stata presa di mira da uno sconosciuto incontrato in stazione, durante la notte precedente.

Secondo quanto denunciato, l'uomo si sarebbe mostrato inizialmente gentile con lei, per poi prenderla di soprassalto al collo e, minacciandola con una pietra, le avrebbe intimato di seguirla. In una zona appartata poco distante dalla stazione si sarebbe quindi consumata la violenza sessuale, durata diverse ore (sempre secondo le accuse). La donna sarebbe stata costretta a rimanere a lungo abbracciata all'uomo, per riuscire a fuggire soltanto quando il 45enne si è addormentato.

La polizia ferroviaria, sentito il racconto, si è attivata immediatamente per rintracciare il presunto autore del reato, con l'aiuto degli investigatori della squadra mobile. Le ricerche si sono concluse in poche ore, con il sospettato rintracciato nei pressi della stazione. In relazione al "grave quadro indiziario e al profilo personale dell'indagato", informa la questura, l'uomo è stato portato in carcere al "Don Bosco" di Pisa e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La polizia spiega che il 45enne è stato già condannato in passato "per violenza di genere e possiede numerosi precedenti, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale e senza dimora".