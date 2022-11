Studentessa seguita per strada e violentata

Svolta nelle indagini per la violenza sessuale subita nel mese di luglio a Firenze da una studentessa straniera di 20 anni. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni, bengalese già noto alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono alla sera dello scorso 20 luglio. Come ricostruisce FirenzeToday, la giovane era in un wine bar di via Verdi quando si è accorta di essere insistentemente osservata da un uomo. Attenzioni tanto fastidiose da indurre il gruppo a proseguire altrove la serata. Intorno alle 3.30 circa, la giovane ha lasciato anche il secondo locale per incamminarsi verso l'hotel. Durante il tragitto a piedi da sola, si è accorta della presenza dell'uomo. Era in via dei Malcontenti, quando l'uomo avrebbe iniziato a chiamarla cercando di avvicinarla, nonostante la sua indifferenza. Dopo averla raggiunta, l’indagato l'avrebbe afferrata per un braccio, abbracciandola e cercando di toglierle la maglietta. L'avrebbe poi palpeggiata, baciata e costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà, sino poi a trovarsi costretto alla fuga per le urla di disperazione della ragazza che avevano attirato l’attenzione del vicinato. L’arrestato si trova ora nel carcere di Sollicciano.