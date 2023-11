"Due uomini mi hanno violentata nell'androne del palazzo in centro"

Ha raccontato di aver subìto una rapina e un abuso sessuale nell'androne di un palazzo del centro storico di Firenze. La denuncia è di una studentessa americana di 21 anni, in Italia per motivi di studio: nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre sarebbe stata aggredita da due uomini nell'androne di un palazzo dove vivono alcune sue amiche. La ragazza ha denunciato prima la rapina. Poi è andata in ospedale per una visita: così è stato attivato il codice rosa, il percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate.

La vicenda, infatti, si sviluppa in due momenti. Il primo è quando un'amica della vittima intercetta una volante della polizia e chiede aiuto perché la ragazza è stata rapinata dell'iPhone. Gli agenti sarebbero quindi andati dalla diretta interessata ad accertarsi di cosa fosse accaduto. La giovane avrebbe spiegato ai poliziotti che era stata seguita da un uomo fin dentro al palazzo del centro e poi derubata dello smartphone.

Il secondo si svolge dopo meno di mezz'ora, quando la stessa volante è intervenuta all'ospedale di Santa Maria Nuova, dove i medici avevano attivato il codice rosa per la statunitense. Il racconto però cambia: il furto del telefono sarebbe la cosa minore. Infatti la giovane ha spiegato di essere stata bloccata da due uomini e di aver subìto un abuso sessuale. Solo le urla della giovane avrebbero messo in fuga i due soggetti.

La polizia, ricostruisce il Corriere Fiorentino, annota la seconda versione di fronte al responsabile dell'università americana dove la ragazza ha altre tre settimane di corso. Insieme alla vittima c'è anche l'amica che per prima aveva fermato l'auto della polizia in strada: "Entrambe le giovani hanno probabilmente bevuto: un particolare non secondario che, se riscontrato durante gli accertamenti, farà scattare per i presunti violentatori l'aggravante della minorata difesa".

Le indagini sono in corso nel massimo riserbo degli inquirenti. In queste ore le forze dell'ordine stanno analizzando anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per tentare di ricostruire con esattezza l'accaduto. Poche ore prima, sempre a Firenze, un'altra studentessa ventenne è stata rapinata e aggredita sessualmente mentre stava rincasando, nella stessa zona: in questo caso la ragazza è riuscita a mettere in fuga il malvivente.

