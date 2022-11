Fermato per lo stupro della studentessa nella residenza universitaria: ha 17 anni

La polizia ha fermato un giovane sospettato per lo stupro avvenuto la sera di sabato 29 ottobre 2022 all'interno della residenza universitaria Borsellino di Torino, che aveva avuto come vittima una ragazza italiana di 23 anni residente in provincia di Messina. Si tratta di un giovane corrispondente all'identikit fornito dalla vittima: si tratta di un italiano minorenne, 17 anni, di origine centrafricana.

Gli agenti delle volanti l'hanno intercettato in corso Stati Uniti. Dalla residenza Borsellino, dove la ragazza è stata violentata nella sua camera, al nono piano di una delle palazzine del campus, sono dieci minuti a piedi: è stato individuato dai poliziotti grazie ai fotogrammi estratti dai filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti ed esaminati dagli investigatori, opportunamente distribuiti al personale del controllo del territorio.

Trattandosi di minorenne, le indagini sono passate dalla procura ordinaria a quella dei minori. Gli investigatori sostengono di avere elementi "solidi" a suo carico. A incastrarlo ci sarebbe anche il Dna: la ventitreenne, con coraggio e lucidità, aveva fornito dopo la violenza agli inquirenti la prova per rintracciare lo stupratore.