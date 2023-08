Violenza sessuale su una 14enne: arrestato educatore di Comunione e Liberazione

Avrebbe avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 14 anni a lui affidata dai genitori per un ritiro spirituale a Rimini in preparazione della Pasqua. È la pesante accusa che ha portato all'arresto di Andrea Davoli, uno dei responsabili provinciali di Gioventù Studentesca "Don Giussani" di Reggio Emilia, movimento che fa riferimento a Comunione e Liberazione.

Il 52enne è stato arrestato questa mattina a casa dei genitori a Caorle, in provincia di Venezia su disposizione del Gip del tribunale di Rimini. Davoli è stato trasferito nel carcere di Pordenone.

L'uomo, che sarebbe stato in aprile a Rimini con un gruppo di Gioventù studentesca, è membro dei "Memores Domini", un'associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l'egida del movimento. E fino a giugno era anche insegnante di religione in un liceo di Reggio Emilia. La Diocesi ha fatto sapere che gli è stata revocata l'idoneità all'insegnamento fin da quando non sarà stata fatta luce sulla vicenda. Davoli è anche stato sospeso da ogni attività educativa di Comunione e Liberazione. La fraternità, proprio alla vigilia della 44/a edizione del Meeting di Rimini, ha espresso "dispiacere e costernazione per quanto emerge dall'indagine in corso da parte della magistratura a carico di una persona coinvolta nell'attività educativa del movimento".

Secondo quanto emerso dalle indagini, la relazione tra l'uomo e la ragazzina durava da tempo, almeno dal dicembre 2022 e sarebbe iniziata con un bacio da parte dell'uomo.

Sono stati i genitori dell'adolescente a capire che qualcosa non andava nella figlia, proprio al rientro dal ritiro spirituale di Rimini. La 14enne appariva ai loro occhi diversa e turbata, tanto da spingere la mamma a indagare. Dal cellulare della ragazzina sarebbe emersa la verità sotto forma di chat inequivocabili. I genitori si sono quindi presentati dai carabinieri per raccontare quanto scoperto. Le indagini hanno poi ricostruito il mondo di relazioni e legami affettivi in cui la 14enne e l'educatore si muovevano da mesi.

Ed è stata proprio la minore, sottoposta a colloquio con una psicologa, a raccontare come era iniziata la storia e di come lei fosse innamorata dell'educatore. Ha raccontato dei rapporti sessuali dopo la scuola e a Rimini. E è stata proprio la gita in Riviera ad aprile a segnare lo spartiacque tra un rapporto improprio e la violenza sessuale. Durante il ritiro spirituale, l'educatore, approfittando di un momento di debolezza della ragazzina in lacrime per una incomprensione con un coetaneo, l'avrebbe spinta ad avere un rapporto. La stessa cosa sarebbe avvenuta in altre circostanze a Reggio Emilia dopo gli incontri del gruppo di preghiera o dopo la scuola.

Da quanto emerso finora, per gli investigatori non vi sarebbero stati fatti analoghi nel gruppo di ragazzi che hanno frequentato gli incontri di preghiera e i ritiri spirituali con l'educatore arrestato.

