Violenze di Capodanno a Milano, arrestato un altro giovane: era scappato in Germania

Dopo le violenze di Capodanno a Milano aveva fatto perdere le sue tracce, ma è stato individuato e fermato in Germania. Una decina di giorni fa Mahmoud Alsharawi, egiziano di 21 anni, è stato estradato in Italia e poi arrestato. È finito in carcere per le aggressioni sessuali avvenute con la modalità "da branco" in piazza Duomo nel corso dei festeggiamenti del Capodanno 2022. Anche lui avrebbe fatto parte di quel gruppetto di ragazzi che ha aggredito sessualmente una decina di ragazze in momenti diversi, formando un "muro" per circondarle e per non farle scappare.

Era fuggito in Germania

Mahmoud Alsharawi si era reso irreperibile dallo scorso dicembre, quando era stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare a carico di altri tre giovani. Il 21enne è accusato di violenza sessuale di gruppo sia per l'episodio più grave emerso nelle indagini, ovvero quello ai danni di una 19enne che era in compagnia di un'amica all'angolo con via Mazzini, sia per gli abusi nei confronti di due turiste tedesche ventenni, sentite a verbale così come le altre vittime.

Per le violenze di Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano finora sono stati condannati tre giovani: Abdallah Bouguedra, 22 anni, Mahmoud Ibrahim, 19 anni, e Abdel Fatah, 20 anni.

