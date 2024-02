Virus sinciziale e pertosse: il mix letale uccide una neonata

Tragedia all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove nel pomeriggio del 5 febbraio una neonata di soli 15 giorni è morta per le complicazioni legate ad un mix letale di pertosse e virus respiratorio sinciziale (Vrs).

La piccola era nata il 21 gennaio scorso, il parto non era stato problematico. Nei primi giorni di vita la bambina sembrava stare bene, poi la comparsa dei primi sintomi: tosse insistente accompagnata da febbre e catarro.

La corsa in ospedale

Il 3 febbraio i genitori l'avevano portata in pronto soccorso e la piccola era stata ricoverata in clinica pediatrica. Poi il drastico peggioramento e, nella serata di domenica, il trasferimento d'urgenza nel reparto di rianimazione pediatrica.

L'équipe medica, guidata dal dottor Alessandro Simonini, ha per ore ha tentato di salvarle la vita, ma non c'è stata nulla da fare. A quanto si apprende, la procura non ha disposto alcuna autopsia né è stato aperto un fascicolo. Nessun dubbio, quindi, su un'eventuale negligenza della struttura sanitaria. La neonata era stata contagiata sia dal batterio della pertosse sia dal virus respiratorio sinciziale, estremamente contagioso e portatore di polmoniti e bronchioliti nei bambini piccoli.

L'appello per il vaccino in gravidanza

"La pertosse è una malattia infettiva che può essere molto grave nei neonati. Per questa ragione effettuare il vaccino per la pertosse in gravidanza è fortemente raccomandato intorno alla 28sima settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il loro passaggio nella placenta", ha affermato il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, il professor Matteo Bassetti, parlando al Resto del Carlino. Il vaccino è stato reso gratuito in Italia a partire dal 2002, ed è consigliato a partire dal terzo mese di gravidanza.