"La polizia vuole farmi uscire": si cosparge di alcol, poi incendia il camper dove vive da un anno

Vive in camper da un anno, la polizia interviene e lui minaccia: "Do fuoco a tutto con me dentro". Poi appicca l'incendio al mezzo, ormai diventato casa sua. Ed è proprio così che l'uomo, di origini brasiliane, definisce il camper mentre parla con gli agenti intervenuti intorno alle 9 di oggi, venerdì 14 giugno, al Poggino, nella zona industriale di Viterbo.

"Sto dentro casa mia e non vengo", dice a uno dei poliziotti che stava tentando di convincerlo a uscire. "Non sto facendo resistenza - continua l'uomo -. Se entri, ho l'alcol. Me lo metto in testa e faccio un casino". È possibile riportare le parole esatte dell'uomo in quanto lui stesso, nel mentre, ha filmato tutto con una diretta Facebook.

Nel video, a un certo punto, lo si vede prendere la bottiglia e cospargersi di alcool. In mano ha anche un accendino. "Se vieni - ripete l'uomo all'agente -, accendo e do fuoco a tutto con me dentro". Poi la proposta alla polizia: "Uscite e risolviamo". Il filmato si oscura ma in sottofondo si sente l'uomo dire: "Vogliono invadere il camper e farmi uscire". La diretta si interrompe.

Stando a quanto ricostruito, poco dopo viene appiccato l'incendio al camper. Sul posto intervengono subito anche i vigili del fuoco, ma le fiamme distruggono in mezzo. Poi ancora una diretta Facebook. L'uomo, portato in salvo dalla polizia che ha sventato la tragedia, riprende il camper andare in fumo e afferma: "Ho messo fuoco a tutto, così lì finisce la storia". L'uomo sta bene, fortunatamente. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale per precauzione.