"Sequestrata e stuprata per giorni da due uomini": la denuncia di una giovane donna

Una donna di 30 anni di origini sudamericane è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo, dove ha raccontato di essere stata sequestrata e poi violentata per due giorni. Aveva i vestiti laceri ed era sotto shock.

Ai carabinieri ha poi detto di essere stata ripetutamente picchiata e stuprata da due uomini, in un appartamento del centro storico.

Giunta in città con il treno per essere ospitata da una sua amica, avrebbe incontrato i suoi presunti aggressori fuori dalla stazione ferroviaria. I due l'avrebbero convinta a seguirli in una zona appartata e lì l'avrebbero obbligata a salire su una macchina. Sarebbe poi stata portata in un appartamento del centro dove si sarebbe consumata la presunta violenza. Infine, sempre secondo la sua versione dei fatti, approfittando dell'assenza dei due uomini, sarebbe riuscita a uscire in strada per chiedere aiuto ai passanti.

Sulla delicata vicenda stanno indagando carabinieri del comando provinciale. Ci sarebbero vari punti non chiari, al momento, nel racconto della ragazza.