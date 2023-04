Vito Bugliarello si tuffa in mare per salvare due ragazzi, poi muore: "Un eroe"

Morto tra le onde dopo essersi tuffato per salvare due ragazzi in difficoltà. Tragico destino quello di Vito Bugliarello, che è stato ritrovato cadavere intorno alle 14.50 di domenica. Il 35enne era disperso da sabato pomeriggio quando, intorno alle 17, era entrato in mare dalla spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, in provincia di Siracusa, per provare a portare in salvo due minori in difficoltà per la corrente.

I ragazzini avevano deciso di fare un bagno vicino al ponte di Cassibile. Poi in qualche modo erano riusciti a tornare a riva, anche grazie all'aiuto dell'uomo, del quale invece si erano perse subito dopo le tracce. A rintracciare e a recuperare il corpo di Bugliarello è stato il nucleo sommozzatori, mandato domenica mattina da Reggio Calabria per le ricerche.

Vito Bugliarello non aveva esitato nemmeno un momento. Aveva visto i due in difficoltà da terra, aveva deciso di aiutarli e aveva legato due teli, poi gettati in acqua come fossero una corda. Poi è scivolato in acqua ed è svanito tra le onde del mare agitato, senza avere scampo. Il corpo è stato recuperato vicino a un costone roccioso, distante chilometri dalla caduta in mare. Vito Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l'Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi. In tanti oggi lo ricordano e gli rendono omaggio sui social, chiamandolo senza mezzi termini "eroe" e apprezzando il suo coraggio e altruismo. "Staremo sempre vicino alla famiglia Bugliarello. Cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto", scrive un utente sotto il profilo dell'uomo.

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla dinamica della drammatica vicenda.