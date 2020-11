Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: Vito muore a 23 anni

Un ragazzo di 23 anni, Vito Nicola Nobile, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuta la notte scorsa in zona Lido Lago a Battipaglia, in provincia di Salerno.

Incidente a Battipaglia, morto il 23enne Vito Nicola Nobile

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della sua automobile finendo fuori dalla carreggiata per poi schiantarsi contro un palo della luce. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma, purtroppo, è deceduto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare: il violento impatto è stato fatale. Il corpo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia e in seguito restituita ai familiari. Dal malore al colpo di sonno, gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi.